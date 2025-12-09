У ЗСУ розповіли, де російські війська намагаються закріпитися у Мирнограді

Ситуація у Мирнограді. Фото: карта DeepState

У районі міста Мирноград Донецької області ситуація залишається складною. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі.



Війська Росії авіабомбами активно завдають ударів по Мирнограду. Загарбники ведуть інтенсивні штурмові дії, намагаючись проникнути та закріпитися на південно-східних околицях міста.



«Сили оборони України знищують штурмові групи противника із застосуванням усіх наявних засобів. Організовуються додаткові логістичні шляхи для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним та своєчасної евакуації», – сказали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російська армія намагається проникати у північну частину міста Покровськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко