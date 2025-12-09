В ВСУ рассказали, где российские войска пытаются закрепиться в Мирнограде

Ситуация в Мирнограде. Фото: карта DeepState

В районе города Мирноград Донецкой области ситуация остается сложной. Об этом сообщили в пресс-службе группировки войск «Восток».



Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задания и удерживать свои рубежи.



Войска России активно авиабомбами наносят удары по Мирнограду. Захватчики ведут интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города.



«Силы обороны Украины уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств. Организовываются дополнительные логистические пути для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым и своевременной эвакуации», – сказали в ГВ «Восток».

Напомним, что российская армия пытается проникать в северную часть города Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко