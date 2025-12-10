СБУ знищила російський танкер «Дашан» у Чорному морі

Танкер «Дашан» тіньового флоту Росії було знищено морськими дронами СБУ Sea Baby 10 грудня 2025 року у Чорному морі. Операція проводилася спільно 13-м Головним управлінням військової контррозвідки СБУ та ВМС України, повідомили джерела «Української правди» у спецслужбі.



Судно під прапором Коморських островів прямувало до терміналу Новоросійська у винятковій економічній зоні України з відключеним транспондером та рухалося на максимальній швидкості. Внаслідок атаки кормова частина танкера отримала серйозні пошкодження потужними вибухами, що свідчать про точність удару.



«Дашан» перевозив нафтопродукти на суму близько 60 мільйонів доларів, при цьому вартість самого судна оцінюється в 30 мільйонів доларів. Танкер перебував під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та Швейцарії за транспортування російської сировини та ведення ризикованого судноплавства.

Нагадаємо, це вже третій танкер тіньового флоту Росії, виведений із ладу СБУ за останні два тижні з метою скорочення нафтових доходів російського бюджету. Раніше подібних ударів було завдано по судах «Кайро» та «Вірат».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»