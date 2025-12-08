МіГ-29МУ1 вдарив AASM HAMMER по російських військах в Удачному

Авіаудар AASM HAMMER по окупантах в Удачному.

Український МіГ-29МУ1 завдав високоточний удар бомбами AASM HAMMER по скупченню російських військ у районі селища Удачне Донецької області, повідомляє блог льотчиків Повітряних сил «Соняшник».



«Живчики на МіГ-29МУ1 "привітали" ворожу штурмову нечисть багетами AASM HAMMER», — йдеться в описі до відео.

За даними архіву кадрів російсько-української війни, авіаудар нанесла 40-та бригада тактичної авіації (40 БрТА) «Привид Києва».



У звіті Генштабу зазначається, що бої за селище тривають. Попри майже повну окупацію на картах, у північній та північно-західній частинах селища залишається «сіра зона».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»