AASM Hammer знищила укриття російських штурмовиків

Наслідки скидання AASM Hammer на укриття окупантів.

Винищувач Повітряних сил України завдав точного удару керованою авіабомбою AASM Hammer по укриттю російських штурмовиків. В результаті будівля, де ховалися окупанти, була повністю зруйнована.



Відео ураження опублікувала команда UTAC team. Зазначається, що бійці РФ ховалися в одній з вцілілих будівель, однак для високоточної французької бомби Hammer це стала «ідеальна ціль».



«Результативне відпрацювання, на молекули», — йдеться в описі до ролика.



Нагадаємо, Су-27 ЗСУ знищив командний пункт РФ у Привіллі.