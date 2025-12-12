Ексчиновницю окупаційного «уряду ЛНР» засудили до 10 років тюрми

До 10 років в`язниці загрожує колишній «міністерці» окупаційного «уряду ЛНР». Фото: СБУ

10 років ув'язнення загрожує колишньому «міністрові» окупаційного «уряду ЛНР». Жінка ще у 2014 році підтримала РФ і почала працювати на окупантів. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



«Обвинувачена мешканка Луганська, яка у 2014 році підтримала російську агресію та почала «будувати кар'єру» в «адміністрації» «ЛНР». Була «заступником міністра», брала участь у формуванні окупаційних органів влади, створенні «законодавства ЛНР» та впровадженні на захопленій частині Луганщини «рублевої зони», — йдеться у повідомленні.



Вона була оголошена у загальнонаціональний розшук.



У вересні 2024 року колаборантка добровільно зайняла «посаду» в.о. міністра економічного розвитку «ЛНР». Проте вже у березні наступного року її усунули з посади.



Ексчиновницю звинувачують у колабораційній діяльності.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»