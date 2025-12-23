У Києві «Шахеди» пролетіли над житловими будинками: є постраждалі

«Шахед» пролітає над житловою забудовою.

У Києві зафіксували проліт російських безпілотників типу «Шахед» над житловою забудовою. Внаслідок падіння уламків постраждали цивільні.



Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. За його словами, у Святошинському районі уламки дрона впали поблизу житлового будинку.



«За попередньою інформацією, пошкоджені вікна на рівні п’ятого поверху. На місце прямують екстрені служби», — зазначив Кличко.



Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу БПЛА РФ, які наближаються з півночі та сходу.



Мер столиці уточнив, що станом на цей момент відомо про двох постраждалих у Святошинському районі. Медики надають їм необхідну допомогу. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»