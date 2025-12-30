Викрадали паливо у власному підрозділі: на Донеччині викрили командира частини

На Донеччині викрили командира частини. Фото: ГБР

Співробітники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, що знаходиться в Донецькій області, та його підлеглому, які привласнили понад 17 тонн палива. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.



«Протягом травня-жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне паливо та бензин. З тією ж регулярністю вони подавали від військової частини заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань. Викрадене паливо фігуранти вивозили на територію Запорізької області. Протягом кількох місяців фігуранти привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного палива та бензину», — йдеться у повідомленні.



Під час обшуків вилучено службову документацію, 980 літрів дизельного палива та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки пально-мастильних матеріалів, оглянуто та вилучено інші докази протиправної діяльності.





Двом військовим повідомлено про підозру у розкраданні військового майна, зі зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 КК України).



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Раніше ми писали, що екс-главу МВС Віталія Захарченка, який ховається в РФ, судитимуть за держзраду і виправдання агресії РФ. ГБР повідомило про завершення розслідування.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»