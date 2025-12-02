Экс-министра МВД Захарченко, который хотел возглавить «объединенный Донбасс», будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ

Экс-глава МВД Виталий Захарченко

Экс-главу МВД Виталия Захарченко, который скрывается в РФ, будут судить за госизмену и оправдание агрессии РФ. ГБР сообщило о завершении расследования.



Сотрудники ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора завершили специальное досудебное расследование в отношении Виталия Захарченко — бывшего министра внутренних дел Украины, который после Евромайдана скрывается в России и продолжает работать в интересах государства-агрессора. Обвинительный акт направлен в суд.



По данным следствия, экс-министр систематически совершал преступления против национальной безопасности Украины и публично оправдывал агрессию РФ.



Сразу после полномасштабного вторжения он звонил украинским чиновникам и предлагал подписать с Россией так называемый «договор о дружбе и защите», что фактически означало добровольную сдачу территорий врагу в обмен на «высокие должности». Он утверждал, что действует от имени российского руководства.

«Следователи установили, что в 2017–2023 годах подозреваемый активно распространял пророссийские нарративы в соцсетях. На своей странице в «Вконтакте» он публиковал материалы типа «Неонацистская диктатура под информационным прикрытием», «Необходимость денацификации становится вопросом выживания народа Украины», «Несколько тезисов о кровавых преступлениях Киевской хунты». Эти посты создавали идеологическую основу для российской агрессии и наносили ущерб государственной и информационной безопасности Украины», — указывает ГБР.

С марта по апрель 2022 года экс-министр опубликовал на YouTube-канале «INSIDE MEDIA HOLDING» около 30 видео с названиями «Виталий Захарченко — дайджест текущих событий в Украине», в которых оправдывал агрессию РФ, искажал исторические факты и повторял пропагандистские тезисы. Аналогичный контент он размещал в Instagram, в частности видео «Украина — это ИГИЛ?» и «Буча: фейк или реальность?».



Также подозреваемый регулярно появлялся в российских пропагандистских эфирах — среди прочего, в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 5 июня 2022 года и на заседании Совета Безопасности ООН 27 декабря 2023 года в формате видеообращения, где также оправдывал агрессию РФ и называл ее «вынужденной». Правовая квалификация действий:

ч. 1 ст. 111 УК Украины — государственная измена;

ч. 2 ст. 111 УК Украины — государственная измена в условиях военного положения;

ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдание вооруженной агрессии РФ с использованием СМИ.

Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.



В настоящее время подозреваемый скрывается в России и продолжает вести антиукраинскую деятельность.

Кто такой Виталий Захарченко

Виталий Захарченко — уроженец Константиновки, Донецкой области, бывший украинский чиновник и силовик, который сделал карьеру в налоговой милиции и возглавлял Государственную налоговую службу Украины, после чего в 2011 году был назначен министром внутренних дел в правительстве Виктора Януковича. Он играл ключевую роль в силовом разгоне Революции Достоинства, после чего бежал в Россию, получил там гражданство и начал публично поддерживать агрессию РФ против Украины, участвуя в пропагандистских медиа и политических мероприятиях страны-агрессорки.





Напомним, 22 февраля 2022 года, за два дня до полномасштабного российского вторжения в Украину, Захарченко заявил, что готов возглавить «объединенный Донбасс», в случае слияния группировок «Л/ДНР».



Авторка новости: Юлия Диденко, главная редакторка сайта «Новости Донбасса»