ЗСУ уразили п'ять пунктів дислокації військ РФ в окупованому Селидовому: під удар потрапив спецпідрозділ «Рубікон»

Окуповане Селидове. Фото: карта Google

Українські дрони уразили три пункти дислокації російського спецпідрозділу «Рубікон-Д» в окупованому місті Селидове Донецької області. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.



Також українські бійці безпілотниками уразили два пункти дислокації живої сили 74-ї мотострілецької бригади та 589-го мотострілецького полку ЗС РФ у Селидовому.

Нагадаємо, що «Мадяр» показав кадри атаки українських БПЛА на нафтобазу в окупованому місті Ровеньки Луганської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко