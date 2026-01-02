Понад 53 млн гривень виділили на оборону Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

У п'ятницю, 2 січня, відбулося засідання Ради оборони Донецької області. На зустрічі було ухвалено рішення направити понад 53 мільйони гривень на підтримку Сил оборони України. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Кошти спрямовуємо на придбання засобів радіоелектронної боротьби, БПЛА та fpv-дронів, а також на збільшення ресурсів для зведення та зміцнення фортифікаційних споруд», — зазначив він.



Філашкін звернув увагу на якість дорожнього покриття логістичних шляхів та їх максимальну захищеність для транспортних засобів. Ці маршрути мають критичне значення, зокрема, під час евакуації людей.



Начальник адміністрації доручив профільним керівникам посилити роботу з евакуації дітей та їхніх батьків із населених пунктів, де оголошено обов'язкову евакуацію примусовим способом.



Раніше ми писали, що Міністерство оборони передало додаткові 2,1 млрд. гривень на закупівлю бригадами ЗСУ дронів та іншої необхідної техніки через маркетплейс DOT-Chain Defence.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»