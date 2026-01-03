Російські безпілотники вдарили по багатоповерхівках у центрі Краматорська

Наслідки атаки російського дрона у Краматорську 3 січня. Фото: МВА

Вранці в суботу, 3 січня, місто Краматорськ Донецької області опинилося під російським обстрілом.

Як повідомляє міська військова адміністрація, о 10:40 ударний БПЛА поцілив у багатоквартирний будинок в одному з мікрорайонів міста.

Об 11:40 було завдано повторного удару БпЛА у багатоповерхівку в центральній частині міста.

Інформація про постраждалих станом на 13:00 не надходила, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни вдень 2 січня атакували Харків балістичними ракетами та майже повністю зруйнували житлову багатоповерхівку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3-річної дитини та 22-річної жінки.