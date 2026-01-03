Російські безпілотники вдарили по багатоповерхівках у центрі Краматорська

Вранці в суботу, 3 січня, місто Краматорськ Донецької області опинилося під російським обстрілом.
Як повідомляє міська військова адміністрація, о 10:40 ударний БПЛА поцілив у багатоквартирний будинок в одному з мікрорайонів міста.
Об 11:40 було завдано повторного удару БпЛА у багатоповерхівку в центральній частині міста.
Інформація про постраждалих станом на 13:00 не надходила, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, росіяни вдень 2 січня атакували Харків балістичними ракетами та майже повністю зруйнували житлову багатоповерхівку. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 3-річної дитини та 22-річної жінки.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях