Удар РФ по медзакладу в Києві: є загиблий та поранені

Наслідки удару РФ по Києву. Фото: ДСНС Києва

У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по медичному закладу в Києві. Внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, ще троє дістали поранення. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у столиці.

За даними рятувальників, влучання зафіксували в Оболонському районі. Удар спричинив пожежу на другому поверсі чотириповерхової будівлі медичного закладу, де, за попередньою інформацією, працювало стаціонарне відділення з пацієнтами.



Займання оперативно ліквідували. Під час рятувальної операції з будівлі евакуювали 25 осіб.

До ліквідації наслідків атаки залучили близько 50 співробітників ДСНС та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Інформація щодо стану постраждалих і масштабів пошкоджень уточнюється.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»