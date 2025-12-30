СБУ затримала киянина за розкриття позицій ППО столиці

Співробітники СБУ затримують киянина, який публікував відео роботи ППО. Ілюстрація створена ШІ.

Служба безпеки України затримала мешканця Києва, який поширював у соцмережах відео з роботою та позиціями української протиповітряної оборони під час обстрілів столиці, повідомляє пресслужба відомства.



За даними СБУ, чоловік, проживаючи на верхньому поверсі багатоповерхівки, фіксував на телефон розташування української ППО, що «працювала» по російських повітряних цілях.



Після зйомки відео публікувалися у груповому чаті Telegram та на Instagram-сторінці його підприємства з аудиторією понад 13 тисяч підписників. Таким чином ворог міг використати геолокації Сил оборони для підготовки нових ударів по Києву.



Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила факти незаконної діяльності фігуранта. Під час обшуків у квартирі чоловіка виявлено смартфон із доказами несанкціонованого фільмування та поширення оборонних відомостей.



Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ або інших військових формувань в умовах воєнного стану). Фігуранту загрожує до 8 років позбавлення волі.



«Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео й фотоматеріали про діяльність Сил оборони України та наслідки обстрілів», — зазначають у СБУ.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 30 грудня запустила дві ракети та 60 дронів. Протиповітряна оборона збила 53 російські цілі.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

