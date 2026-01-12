Донецька область: шість обстрілів за добу та 51 евакуйований

Фото: Донецька ОВА

Згідно з оперативними даними по Донецькій області на ранок 12 січня, за минулу добу інформація про постраждалих не надходила.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, під вогнем опинилися кілька прифронтових населених пунктів.



У Краматорському районі місто Лиман було атаковане FPV-дроном, по Слов'янську вдарив дрон-камікадзе типу «шахед». У самому Краматорську внаслідок обстрілу пошкоджено сім приватних житлових будинків.

У Бахмутському районі обстріляли село Різниківка Сіверської громади — там зафіксовано пошкодження одного житлового будинку.

За добу російські війська шість разів обстріляли населені пункти Донецької області. З прифронтових територій евакуйовано 51 особу, серед них — 23 дитини.

Нагадаємо, армія РФ просунулась у Покровському районі Донецької області.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»