Танк РФ переїхав цивільну автівку під Великими Копанями — АТЕШ

Агенти «АТЕШ» із села Великі Копані (Херсонська область) повідомили, що танк ЗС РФ переїхав цивільний автомобіль. За даними джерел, винні військовослужбовці 8-ї загальновійськової армії, 70-ї мотострілецької дивізії — імовірно, механік-водій втратив керування.



Інцидент стався наприкінці серпня: танк, рухаючись по окружній дорозі, різко звернув на околицю, де в цей момент стояв автомобіль з жінкою всередині. Вона встигла вийти й не отримала серйозних травм, йдеться в повідомленні.



У звіті зазначають, що подібні випадки повторюються: у прифронтові зони направляють недостатньо підготовлений особовий склад, а окупанти нерідко нехтують безпекою мирного населення.

