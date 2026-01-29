Війська Росії вдарили по енергетиці Донецької області: частина жителів залишилася без світла

Російські окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».



Внаслідок обстрілу є нові знеструмлення у регіоні.



«Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу та заживити всіх абонентів», – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вночі 29 січня російські безпілотники атакували селище Біленьке на Донеччині, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко