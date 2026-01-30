Російський дрон вночі вдарив по Краматорську

Російські війська вночі у п'ятницю, 30 січня, дроном обстріляли Краматорськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



Як зазначається, росіяни атакували місто о 01:00 за допомогою БПЛА «Молнія-2».



«Російські війська завдали удару по одному з парків відпочинку міста. Обійшлося без постраждалих», — йдеться у повідомленні.



Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»