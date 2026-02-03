Євросоюз забороняє імпорт російського газу з 2027 року

Фото: СЗРУ

Європейський Союз запускає поетапну повну відмову від російського газу. Відповідне рішення набуває чинності з 3 лютого 2026 року й передбачає остаточну заборону імпорту енергоносіїв з РФ до кінця 2027-го, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Згідно з регламентом, уже з 25 квітня 2026 року в ЄС заборонять короткострокові контракти на постачання скрапленого газу, а з 17 червня — і трубопровідного. З 1 січня 2027 року під заборону потраплять довгострокові контракти на СПГ, а з 30 вересня — і на трубний газ.



Паралельно Єврокомісія готує законодавчу ініціативу щодо повної заборони імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року.



На тлі санкцій економіка РФ демонструє погіршення показників: експорт продовольства у 2025 році скоротився зі 109 до 80 млн тонн, відвантаження бензину впало на 40%, а вантажоперевезення «РЖД» у січні 2026 року зменшилися на 4%.



Соціальна напруга також зростає: 41% росіян незадоволені зарплатами, а продажі антидепресантів лише за перші тижні січня зросли на 18%. Нагадаємо, ЄС та США посилюють санкції проти Росії з нового року.