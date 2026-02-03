Евросоюз запретит импорт российского газа с 2027

Фото: СВРУ

Европейский союз запускает поэтапный полный отказ от российского газа. Соответствующее решение вступает в силу с 3 февраля 2026 года и предусматривает окончательный запрет импорта энергоносителей из РФ до конца 2027-го, сообщает Служба внешней разведки Украины.



Согласно регламенту, уже с 25 апреля 2026 года в ЕС будут запрещены краткосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа, а с 17 июня — и трубопроводного. С 1 января 2027 года под запрет попадут долгосрочные контракты на СПГ, а с 30 сентября — и на трубный газ.



Параллельно Еврокомиссия готовит законодательную инициативу о полном запрете импорта российской нефти не позднее конца 2027 года.



На фоне санкций экономика РФ демонстрирует ухудшение показателей: экспорт продовольствия в 2025 году сократился со 109 до 80 млн тонн, отгрузки бензина упали на 40%, а грузоперевозки «РЖД» в январе 2026 года снизились на 4%.



Социальная напряжённость также растёт: 41% россиян недовольны уровнем зарплат, а продажи антидепрессантов только за первые недели января выросли на 18%. Напомним, ЕС и США усиливают санкции против России с нового года.