В Україні збільшать пенсії для деяких громадян: у Кабміні розповіли, кому чекати підвищення

В Україні з 1 березня поточного року збільшать пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти українських військових. Розміри виплат щороку індексуватимуться. Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
«З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії. Мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена сім’ї, з числа батьків, дружин, чоловіків на одну дитину полеглих захисників і захисниць, та дитині, загиблого захисника чи захисниці, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 грн на людину», — зауважила вона.
За словами Свириденко, наразі мінімальна виплата становить 7800 гривень.
Крім того, зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох і більше членів родини загиблого захисника чи захисниці, крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка. У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 грн на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 грн.
