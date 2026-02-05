В Украине увеличат пенсии для некоторых граждан: в Кабмине рассказали, кому ждать повышения

Известно, кто из украинцев гарантированно будет получать 12 800 гривен. Фото: Юлия Свириденко

В Украине с 1 марта поточного года увеличат пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести украинских военных. Размеры выплат ежегодно будут индексироваться. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



«С 1 марта 2026 года в Украине вырастет адресная помощь семьям защитников и защитниц, отдавших жизнь или пропавших без вести, защищая Украину от российской агрессии. Минимальная пенсионная выплата на каждого нетрудоспособного члена семьи, из числа родителей, жен, мужчин на одного ребенка павших защитников и защитниц, и ребенку, погибшему защитнику или защитнице, которому вместо пенсии назначена государственная помощь, составит не менее 12810 гривен на человека», —

отметила она.



По словам Свириденко, сейчас минимальная выплата составляет 7800 гривен.



Кроме того, вырастет минимальная пенсионная выплата для семей, где пенсия или государственная социальная помощь назначены на двух и более членов семьи погибшего защитника или защитницы, кроме нетрудоспособных родителей, жены или мужа. Выплата должна быть не менее 10 020 гривен на каждого члена семьи, вместо действующих 6 100 гривен.



Ранее мы писали, что в январе тысячи украинских пенсионеров остались без выплат.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

