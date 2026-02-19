Армія РФ обстріляла місто Миколаївка на Донеччині: виникла пожежа, поранений літній чоловік

Евакуація пораненого після обстрілу Миколаївки Фото: ДСНС

Вночі 18 лютого російські війська завдали удару по місту Миколаївка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Пошкоджені приватний будинок та господарська споруда. Загорівся автомобіль.



Внаслідок обстрілу поранення отримав чоловік 1954 року народження.



На місці обстрілу рятувальники провели обстеження, надали допомогу постраждалому та доправили його до лікарні.



Бійці ДСНС припинили гасіння пожежі через загрозу повторного удару.

Нагадаємо, що війська Росії вдарили по енергетиці Донецької області, внаслідок чого частина жителів залишилася без світла.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко