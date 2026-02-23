90% відстрочок через «Резерв+» продовжено автоматично

Черги до ТЦК.

90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично через застосунок «Резерв+» без подання заяв і додаткових довідок. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив Міністр оборони України Михайло Федоров.



За його словами, процес отримання та продовження відстрочок автоматизовано. Наразі більшість рішень ухвалюється без людського втручання протягом кількох днів, тоді як раніше процедура тривала тижні.



Система здійснює перевірку інформації через державні реєстри та самостійно продовжує відстрочку за наявності підстав. Користувачі отримують відповідні сповіщення у застосунку «Резерв+».



Це дозволяє уникнути особистих звернень до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки кожні 90 днів і зменшує обсяг ручного опрацювання заяв.







За інформацією Михайла Федорова, триває робота над комплексною реформою мобілізаційних процесів. Планується запропонувати системні рішення для врегулювання проблем, накопичених упродовж попередніх років, із збереженням обороноздатності держави.

Раніше в оновленні застосунка «Резерв+» додалися дві нові відстрочки для людей з тимчасовою непридатністю за результатами ВЛК, а також для сімей, де дружина чи чоловік — військові та мають дитину до 18 років.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»