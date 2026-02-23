Росіяни вдарили по селищу в Краматорській громаді, спалахнула пожежа

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
23 лютого 2026, 13:06

Росіяни атакували Краматорську громаду. Фото: ДСНС Росіяни атакували Краматорську громаду. Фото: ДСНС

Російські війська вночі в понеділок, 23 лютого, завдали удару по селищу Біленьке Краматорське громада Донецької області. Пошкоджено два приватні житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, що в одному із будинків, двоповерховому, виникло спалах.



На місці події рятувальники ліквідували спалах на площі 100 кв. м.

Раніше ми писали, що російські війська вночі в понеділок, 23 лютого, дроном завдали удару по Краматорську.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

