Нічна атака РФ: ППО знищила 111 дронів із 141

ППО України.

У ніч на 6 березня російські війська здійснили масштабну атаку безпілотниками по території України. Загалом було запущено 141 ударний БпЛА різних типів, зокрема «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інші дрони. Близько сотні їх складали безпілотники типу «Шахед».



Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.



За попередніми даними станом на 08:30, сили протиповітряної оборони знищили або подавили засобами радіоелектронної боротьби 111 ворожих безпілотників. Повітряні цілі перехоплювали на півночі, півдні та сході країни.







Водночас зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 16 різних локаціях. Також повідомляється про падіння уламків збитих безпілотників на одній із ділянок.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня російські війська також провели масовану атаку безпілотниками по території України. Тоді було запущено 155 ударних дронів різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»