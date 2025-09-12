Тернове в Дніпропетровській області перейшло під контроль РФ

Прапор РФ у Терновому.

Населений пункт Тернове в Дніпропетровській області перейшов під контроль російських військ. Про це повідомив автор військового Telegram-каналу з позивним «Мучной», опублікувавши відповідне відео.



«У селі за візуальним контролем спостерігається демонстрація ворожих прапорів», — зазначив військовий.



Також росіяни розпочали підготовку до штурму сусіднього села Березове. За даними каналу «Степова держава», ЗС РФ обходять Тернове та атакують Соснівку та Новоселівку у регіоні.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про просування окупантів біля сіл Тернове та Березове.