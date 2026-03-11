У Сочі майже добу триває атака БПЛА

У російському місті Сочі вже майже добу триває атака безпілотників із короткою перервою. Про це повідомив мер міста Андрій Прошунін.



За його словами, загроза нових ударів БПЛА зберігається, тому в місті знову вмикають сирени повітряної тривоги.



«Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною за тривалістю атакою на місто-курорт Сочі. Вона триває вже майже добу з невеликою перервою», — зазначив мер.



Нагадаємо, російська армія в ніч на 11 березня атакувала Україну за допомогою 99 БПЛА із семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 90 безпілотників.



