Компенсации за разрушенное жилье в Украине получают не все — почему и как это исправить?

Последствия удара по жилому дому в Киеве 23 июня. Фото: ГСЧС Украины

В Украине создан реестр повреждённого и уничтоженного имущества — единый источник для верификации разрушений. Он стал основой и для Международного реестра убытков — в частности по жилой недвижимости.

Международный реестр убытков уже активно работает и принимает заявления от украинцев, которые понесли материальные потери из-за российской агрессии. Уже открыты категории для подачи заявлений, в первую очередь — это разрушенное или повреждённое жильё. Ожидается открытие и других категорий: утрата места жительства и утрата доступа или контроля над недвижимым имуществом.

Как рассказала аналитик Украинского Хельсинкского союза по правам человека Елена Семёркина, на данный момент перечень украинцев, имеющих право на компенсацию за утраченное жильё, расширен, однако сам механизм компенсации фактически не применяется с 2022 года. В госбюджете на это нет денег — такие траты не предусмотрели.

Где искали и продолжают искать деньги для компенсации убытков?

После начала войны, особенно с 2022 года, Украина оказалась не готова к такому масштабу разрушений, какие стала наносить Россия — госбюджет не предусматривал нужных средств.

Первыми источниками стали арестованные активы российского Сбербанка в Украине. Однако из этого фонда стали экстренно изымать средства из-за постоянных обстрелов и разрушения инфраструктуры.

«После первых обстрелов в 2022 году мы нашли первые деньги. Это были арестованные активы российского Сбербанка, который работал здесь, на территории Украины. Эти деньги были конфискованы, забраны в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. И после того как был создан фонд и забраны деньги, проголосовали закон и начали работать над механизмом компенсации. Конечно, этих денег было мало. Туда даже Национальный банк добавлял 50% от своей прибыли, которую он получал как дивиденды. Но вы помните, что были обстрелы наших энергетических объектов, постоянные обстрелы России и уничтожение нашей инфраструктуры. Поэтому из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии начали все забирать деньги для того, чтобы срочно и немедленно ликвидировать то, что, к сожалению, наделал наш враг. После этого мы поняли, что нам нужно работать с международными партнерами. И первым партнером стал Всемирный банк», — рассказала Елена Шуляк, народная депутатка, председательница парламентского Комитета ВРУ по организации государственной власти.

Так появились первые постановления о компенсациях — за разрушенное и повреждённое жильё. Первоначально суммы компенсаций были небольшими — около 200 тысяч гривен, затем, с привлечением финансирования, выросли до 300 тысяч и 500 тысяч гривен.

Появилась программа «Є Відновлення». Это основной механизм компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. Он предполагает два основных варианта:

Денежная компенсация — начисляется на специальную карту «Є Відновлення» и используется для ремонта поврежденного жилья.



Жилищный сертификат — электронный документ, который позволяет приобрести новое жилье или построить новый дом на собственном земельном участке.

Для полностью разрушенного жилья в рамках этой программы существуют две отдельные опции:

Жилищный сертификат — для приобретения нового жилья или строительства нового дома на собственном земельном участке.



Денежная выплата — для самостоятельного строительства на собственном земельном участке.

За поврежденные многоквартирные дома ответственность несет местная власть. Владельцы квартир должны обращаться в органы местного самоуправления или военно-гражданские администрации для получения компенсации.

В государственном бюджете 2025 года на «Є Відновлення» предусмотрено 4 млрд грн:

1 млрд — на повреждённое жильё,

3 млрд — на жилищные сертификаты и восстановление на собственных участках.

Шуляк рассказала, что в прошлом году, программа «Є Відновлення» была под угрозой ликвидации.

«Правительство внесло бюджет в Верховную Раду, и потери бюджета на восстановление были значительными. В нашем бюджете на программу было заложено ноль средств. Просто ноль. Мы пригласили в наш комитет представителей всех министерств, был Минфин, и я лично задавала вопрос: то, что вы делаете — это ошибка или возможно такая позиция? Удалось привлечь 4 миллиарда гривен к программе. Еще 15 миллиардов гривен, которые были сэкономлены в Министерстве социальной политики, были добавлены в программу «Є відновлення», — отметила народная депутатка.

Как рассказала Татьяна Митропан, заместительница директора департамента – начальника отдела экономики и организации строительства Министерства инфраструктуры Украины, большинство заложенных средств на восстановление в 2025 году уже израсходованы.

«Сейчас руководство ищет возможности, они уже найдены. В будущем будут подписаны соглашения и средства для привлечения от Всемирного банка при повреждении жилья и от Банка развития Совета Европы за уничтоженное жилье», — рассказала Митропан.

Недавно в украинское законодательство были внесены изменения, согласно которым, при превышении лимита можно привлекать дополнительные источники — международные организации, местные бюджеты, доноры.

Всемирный банк с начала сотрудничества выделил более 200 миллионов долларов. А Банк развития Совета Европы в прошлом году заключил первое соглашение на 100 миллионов евро, в этом году также на 100 миллионов евро.

Какие заявления можно подать на компенсацию?

Подтверждением разрушения может служить свидетельство о массовых обстрелах. Сейчас остро стоит вопрос цифровизации данных о разрушенном жилье и упрощения процедуры доказательства разрушений.

Обязательное условие для получения компенсации — официальная фиксация повреждений. Это делают местные комиссии путём составления акта обследования, где указывается степень повреждения или полное разрушение.

Как рассказал Игорь Караман, юридический советник Международного реестра убытков для Украины, сегодня открыты уже 10 категорий заявлений.

Среди новых категорий особенно важны следующие, связанные с жильём:

Повреждение или уничтожение жилой недвижимости — первая и базовая категория, открытая ранее. Повреждение или уничтожение нежилой недвижимости, принадлежащей физическим лицам — открыта недавно. Это могут быть:

гаражи,

парковочные места,

магазины, рестораны, склады и другие объекты, принадлежащие ФЛП или частным лицам.

Потеря доступа или контроля над имуществом, находящимся на временно оккупированных территориях. Даже если имущество не разрушено, но владелец не может им пользоваться — заявление можно подать по этой категории. Она охватывает и жилую, и нежилую недвижимость. Потеря доступа к жилью или месту проживания — категория, охватывающая не владельцев, а, например:

арендаторов,

членов семьи, проживавших в доме без оформления собственности,

лиц, не успевших приватизировать жильё.

В оценке доказательств применяется принцип prima facie review — «на первый взгляд». Это значит, что доказательства не должны быть безупречными, как в суде, но должны быть правдоподобными и достоверными.

Что принимается как доказательство:

письменные свидетельства (в том числе от очевидцев);

сканы или фото;

подробное текстовое описание инцидента.

Таким образом, даже отсутствие фото/видео не препятствует подаче заявления. Главное — наличие подтверждённой информации, отмечает юрист.

Международный реестр активно сотрудничает с государственными органами, чтобы упростить процесс. При подаче заявления через портал «Дія», система автоматически подтягивает:

данные из Госреестра прав на недвижимое имущество;

данные из реестра повреждённого/уничтоженного имущества (если они есть).

Жительница Киевской области после очередного российского обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Почти 10 миллионов украинцев рискуют остаться без компенсации — почему?

Как рассказала основательница и авторка проекта «Верни своё» Ольга Онищук, самая большая проблема — это верификация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество Украины, то есть первый шаг к получению компенсации.

«Вместе с Офисом Совета Европы мы провели исследование. По данным Госстата на 2021 год, в Украине — около 18 млн объектов жилья. При этом в Реестре — только около 7 млн записей. То есть около 9,6 млн объектов (и их владельцев) не имеют верифицированных прав», — рассказала Онищук.

Если человек, к примеру, пользуется старыми право устанавливающими документами с черными штампами — их объект не внесен в госреестр. При разрушении жилья они смогут подтвердить свое право только через суд.

Но благодаря изменениям от 2023 года, данные можно внести в реестр даже без восстановления документов, если:

у человека есть справка из бюро технической инвентаризации (БТИ);

данные есть в старом реестре прав;

или данные есть в Госземкадастре (для земельных участков).

С конца прошлого года второго чтения ожидает проект закона №1440, который разработан с участием экспертов «Верни свое» и Совета Европы. Он позволит регистрировать право собственности даже без доступа к БТИ — с механизмами защиты от мошенничества.

Ошибки с долевой собственностью

Распространённая проблема — жильё оформлено только на одного из супругов. Второй формально не имеет доли, но по сути является совладельцем.

Суть проблемы заключается в том, что владелец получает компенсацию или жилищный сертификат. А, например, бывшая супруга не может реализовать свою часть — она не является держателем сертификата. Даже суд не сможет обязать реализовать такую долю.

Так что до подачи заявления специалисты советуют оформить свидетельство о праве на долю в совместной собственности, внести данные в реестр и подать два отдельных заявления на компенсацию — по долям.

Также существует проблема с совладельцами, которые не могут прекратить право собственности на разрушенное жильё. Это затрудняет подачу заявлений. Большинство обращений, которые сейчас не могут решить юристы, касается именно сложных ситуаций с долевой собственностью.

Юристы отмечают, что есть множество случаев, когда совладельцы жилья находятся в России. Например, один из собственников выехал и теперь получить от него согласие можно только через «Дію», установленную на территории РФ.

Это создаёт юридическую ловушку: человек не может подать заявление или завершить регистрацию, потому что не может получить согласие совладельца.

Ограничения по суммам компенсаций

Как рассказал представитель департамента мониторинга соблюдения прав граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека Максим Алексеенко-Лембовский, к чиновникам поступает множество обращений от граждан, которые сталкиваются с отказами или затягиванием решений со стороны комиссий. Часто человека убеждают согласиться на меньшую сумму, занижая реальную стоимость убытков.

«К нам поступали обращения о том, что комиссия фактически на тот момент еще не имела оснований для восстановления, она просто затягивала с принятием решения. По сути, это вынуждало человека соглашаться на ту компенсацию, которую ему предлагали, то есть уменьшить общий размер акта до 300 тысяч гривен. Конечно, сейчас это постановление немного доработано, и на сегодняшний день уже есть предельная стоимость и основания для принятия решения», — рассказал Алексеенко-Лембовский.

Хотя постановление было доработано, официально отказ теперь мотивируют лимитами: «Вы не получите больше».

«Официально для отказа указывают, что есть предельная стоимость, и больше вы не сможете получить. Но если мы зафиксируем этот факт, то у вас появится возможность претендовать на то, чтобы это жильё считалось разрушенным и было компенсировано за счёт наших партнёров, организаций и других источников. То есть по сути мы оставляем человека в неопределённости — что дом, это фактически «воздушный реестр», через который человек вроде бы может на что-то рассчитывать. Мы выступаем за то, чтобы впервые пересмотреть возможность увеличения объёма компенсаций, которые сейчас предусмотрены. А также предоставить какие-то доступные государственные механизмы, чтобы получить возмещение за это жильё», — отметил Алексеенко-Лембовский.

Последствия обстрела Краматорска 22 июня. Фото: ГСЧС Украины

Недостатки и достоинства механизма компенсаций

У нового механизма компенсаций, который разработали после полномасштабного вторжения РФ, есть как недостатки, так и преимущества.

Главные плюсы:

Украина исполняет позитивные обязательства по статье 1 Протокола №1 к Европейской конвенции, то есть признает одно из самых главных прав человека — право собственности.

Быстро установлен компенсационный порядок за разрушенное жильё.

Используется международный опыт (в том числе негативный).

Частичная компенсация предоставляется, особенно для переселенцев.

Активно развиваются цифровые сервисы.

Основные проблемы:

Иностранцы и лица без гражданства, находившиеся в Украине на законных основаниях, не имеют права на компенсацию.

Затруднён доступ к компенсациям за жильё в оккупированных и прифронтовых зонах.

Не у всех есть доступ к электронным сервисам.

Далеко не все украинцы смогли зарегистрировать разрушенное жилье в Госреестре.

Не признаются документы, выданные оккупационными администрациями.

Трудности с подтверждением прав собственности при отсутствии совладельцев.

Комиссии, которые оценивают уровень ущерба, сталкиваются с бюрократическими и организационными барьерами, что мешает решениям о компенсации.

На механизм компенсаций повлияла практика национальных судов, которые опираются на Европейскую конвенцию о защите прав человека. До полномасшатбного вторжения РФ в Украину суды рассматривали дела по компенсациям за разрушенное жильё на основании закона о борьбе с терроризмом.

Чаще всего суды признали, если разрушение произошло по вине РФ, Украина за это не отвечает.

Что предлагают правозащитники?

Обеспечить справедливое распределение компенсаций, включая пострадавших до 2022 года.

Предоставить равные права иностранцам и лицам без гражданства.

Упростить доступ к сервисам, включая нотариальные.

Внедрить гибкий подход к доказыванию убытков.

Применить презумпцию разрушения жилья в зонах массовых обстрелов.

Создать резерв жилья в тыловых регионах и регулярно обновлять карту доступных помещений.

Предусмотреть возможность предоставления готового жилья взамен разрушенного.

Решить проблемы работы комиссий — от логистики до квалификации персонала.

Ускорить цифровизацию и вести политико-дипломатическую работу по компенсациям.

***

Механизм компенсаций продолжают дорабатывать, новые инициативы появляются как в переселенных громадах, так и в кабинетах профильных министерств. Но главным вызовом сегодня остается поиск денег. Ведь параллельно Украина тратит на свою оборону более 2 триллионов гривен в год.