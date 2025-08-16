Сделки нет, но «next time in Moscow»: Итоги встречи Путин и Трамп на Аляске

Путин и Трамп на Аляске. Скрин из видео Белого дома

15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в американском Анкоридже, штат Аляска, прошли встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Почти три часа они общались в узком составе. Ни к каким результатам стороны не пришли, они не сообщили никаких подробностей, не ответили на вопросы журналистов и не объявили о каком-либо прекращении огня. Изначально запланированный обед между делегациями США и России отменили. «Новая-Европа» собрала первые реакции по итогам встречи.



Владимир Путин назвал встречу «очень продуктивной». Дональд Трамп с ним согласился.

«Мы видим стремление администрации США поспособствовать разрешению украинского конфликта и вникнуть в наши озабоченности. Но для нас важно, чтобы были устранены первопричины конфликта. <…> Согласен с президентом Трампом, что безусловно должна быть гарантирована и безопасность Украины», — сказал Путин.

По словам Трампа, они смогли «обсудить много вопросов», но ни к каким результатам не пришли.

«К сожалению, пока сделки нет. Встреча была продуктивной, обсудили много вопросов, но полного понимания пока не достигли», — заявил президент США.

Путин завершил пресс-конференцию словами «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве»); Трамп заявил, что надеется скоро увидеться с ним. Они не стали отвечать на вопросы журналистов и покинули зал после совместного заявления. В Кремле говорили, что переговоры продлятся шесть-семь часов, однако встреча завершилась на несколько часов раньше запланированного, отмечают в The New York Times.

Узкий круг делегаций США и России на Аляске. Скрин из видео Кремля

Необычно, что Трамп не провел пресс-конференцию с ответами на вопросы журналистов, говорят в NYT:

«Трамп, который отправился на встречу с Путиным с намерением заключить соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной, впоследствии почти не упомянул об этом. Вместо этого он вернулся к своим обычным речам: хвастался своими давними отношениями с «Владимиром», сетовал на то, что они оба стали мишенью «российской мистификации» 2016 года, и говорил, что, возможно, соглашение будет достигнуто в следующий раз, когда они поговорят», — пишут NYT.

С такой оценкой согласна американистка Александра Филиппенко: она заявила, что это «что угодно, но не пресс-конференция»:

«Не похоже на то, что были хоть какие-то существенные договоренности. Было перечисление комплиментов Трампу со стороны Путина и просто общие слова со стороны президента США», — сказала она.

«Трамп гонялся за Нобелевской премией мира. Похоже, эта встреча не стала ещё одним шагом к ее достижению», — подытожили в NYT, назвав встречу «безрезультатной», а ее завершение «внезапным».

Как переговоры начиналась

На базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже Путин и Трамп вышли из президентских самолетов и тепло приветствовали друг друга на красной дорожке. Американский лидер даже аплодировал Путину, ожидая его у трапа. Белый дом назвал встречу «исторической».

«Мировые лидеры пожали друг другу руки, сфотографировались, но не стали отвечать на вопросы журналистов. Над головой пролетели американские военные самолёты, включая истребители и, судя по всему, бомбардировщик-невидимку B-2», — написал CNN.

Изображение было «поразительным», продолжил телеканал: улыбающийся Путин смотрит в окно бронированного лимузина президента Трампа, проезжающего мимо ряда камер на взлетно-посадочной полосе на Аляске.

Путин и Трамп жмут руки. Скрин из трансляции Independent

«Пока что язык тела на пятничном саммите был каким угодно, но только не холодным. Когда Путин подходил к Трампу на красной дорожке, президент США пару раз хлопнул в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе направились к лимузину Трампа. Позже, когда они уже садились за стол переговоров, Трамп и Путин одарили их улыбками, хотя Трамп в основном сохранял каменное выражение лица», — пишет CNN.

Путин выглядел «счастливым и искренне воодушевленным», когда выходил из своего самолета и приветствовал Трампа, и у него были все основания так себя чувствовать, считают в The New York Times.

«После трех лет дипломатической изоляции, санкций и выдачи международного ордера на его арест по обвинению в военных преступлениях, он только что приземлился на территории, пожалуй, самой могущественной нации на Земле и лидера НАТО, где его тепло встретил президент Трамп на красной ковровой дорожке. Это был именно тот визуальный образ, которого добивался Путин, и именно это объясняет, почему он с готовностью принял идею проведения этой встречи на Аляске. Даже если сама встреча не приведет к сколь-либо значительному прогрессу или вообще не даст результатов, Путин снова в кругу собеседников уровня сверхдержавы», — пишет газета.

Перед началом переговоров Путин и Трамп позировали для фото на фоне с надписями «Аляска 2025» и «Стремление к миру». Никто из них не произнес вступительных речей и не ответил на вопросы СМИ. Переговоры проходили за закрытыми дверями.

«Трамп хочет добиться своих целей как можно скорее»: анализ экспертов

После небольшой фотосессии на летном поле Путин и Трамп сели в один автомобиль. В «Кадиллаке» американского президента они перекинулись парой фраз. Именно таких переговоров один на один и опасались многие американские аналитики и сама команда Трампа, заявил в разговоре с «Новой-Европа» политолог Иван Преображенский.

«Это создает определенную опасность, возможность неожиданностей в дальнейшем. В ходе переговоров неизвестно, о чем они могли договориться, даже с учетом того, что Путин плохо говорит по-английски», — сказал он.

В результате появился эффект неожиданности, отметил собеседник. Однако, по его мнению, все равно ни к каким серьезным договоренностям эта встреча не приведет:

«Как сам Трамп говорил, эта встреча начальная. Он просто старается произвести на Путина максимально благоприятное впечатление — это его бизнес-тактика», — сказал Преображенский.

Все остальное — приветливость Трампа и его поведение — анализировать смысла нет, считает политолог. По его словам, президент США «так общается со всеми, когда ему надо поговорить». Ситуация для Путина сложилась очень выгодно, подчеркивает эксперт: по его словам, Трамп сознательно дал ему возможность переговорить с ним наедине. Вопрос только в том, что ему говорил Путин и насколько Трамп этому сам верит, продолжает эксперт.

«Трамп убежден, что он идеальный переговорщик и что любые проблемы он может решить сам. И это часто разрушает структуру переговоров, которую готовит его команда», — подытожил Преображенский.

Встреча Путина и Трампа выглядела максимально дружеской, как встреча партнеров, а не соперников, согласилась с Преображенским американистика Александра Филиппенко.

«Дональд Трамп очень стремится к заключению договоренностей с Россией для того, чтобы в дальнейшем заключать с ней и торговые сделки. Трамп хочет добиться своих целей как можно скорее. Он даже не дал журналистам возможность задать вопросы — сразу после того, как всех сфотографировали, тут же начались переговоры», — подчеркивает Филиппенко.

Очень необычно видеть Путина и Трампа в одном лимузине, отмечает Филиппенко.

«Да еще и без переводчиков. Это позоже на их разговор в Гамбурге в 2017 году, в начале первого срока Трампа. И, конечно, бомбардировщик B2 — символ силы Трампа. Тоже не типично для встреч, и очень заметно визуально», — сказала она.

«Правительству США следовало бы арестовать Путина, а не принимать его»

Саммит вернул Путина за главный стол переговоров, резко положив конец многолетним попыткам Запада сделать его изгоем из-за полномасштабного вторжения в Украину, пишет Financial Times.

«Трамп расстилает красную дорожку для военного преступника. На американской земле. Правительству США следовало бы арестовать Путина, а не принимать его. Позор и стыд», — заявил конгрессмен-демократ от Массачусетса Джим Макговерн.

Как обращал внимание накануне встречи старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов, для диктатур любой прямой контакт с легитимным демократическим лидером, особенно с президентом США, дипломатический успех, и пораженной в правах диктатуре такая встреча «возвращает своего рода дипломатическое равноправие».

«Тошнотворно», — так высокопоставленный украинский чиновник охарактеризовал встречу Путина на Аляске в комментарии для FT.

Украинский военный Александр Солонко заявил изданию, что сочувствует американским солдатам, которым пришлось расстелить красную ковровую дорожку перед Путиным.

Реакция российских властей и пропаганды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что западные СМИ находятся «в состоянии, которое можно назвать помешательством, переходящим в полное безумие»: «Три года они рассказали об изоляции России, а сегодня увидели красную ковровую дорожку, которой встречали российского Президента в США», — написала она.



Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал фото со встреч Трампа и Зеленского, а также Трампа и Путина, подписав пост словами: «Разница бросается в глаза».



«Аурус с московскими номерами на американской военной базе на Аляске. Во-первых, это красиво», — написала глава RT Маргарита Симоньян. После пресс-конференции она добавила: «Закончили. И слава Богу».