Угоди немає, але next time in Moscow: Підсумки зустрічі Путін і Трамп на Алясці

Путін і Трамп на Алясці. Скрин з відео Білого дому

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в американському Анкориджі, штат Аляска, пройшли зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа. Майже три години вони спілкувалися у вузькому складі. До жодних результатів сторони не дійшли, вони не повідомили жодних подробиць, не відповіли на запитання журналістів і не оголосили про якесь припинення вогню. Спочатку запланований обід між делегаціями США та Росії скасували. «Нова-Європа» зібрала перші реакції за підсумками зустрічі.

«Next time in Moscow»,«На жаль, поки що угоди немає

Володимир Путін назвав зустріч «дуже продуктивною». Дональд Трамп із ним погодився.

«Ми бачимо прагнення адміністрації США сприяти вирішенню українського конфлікту та вникнути у наші заклопотаності. Але для нас важливо, щоб усунули першопричини конфлікту. <…> Згоден із президентом Трампом, що безумовно має бути гарантована і безпека України», — сказав Путін.

За словами Трампа, вони змогли «обговорити багато питань», але жодних результатів не дійшли.

«На жаль, поки що угоди немає. Зустріч була продуктивною, обговорили багато питань, але повного розуміння поки що не досягли», — заявив президент США.

Путін завершив пресконференція словами «Next time in Moscow» («Наступного разу в Москві»); Трамп заявив, що сподівається незабаром побачитися з ним. Вони не стали відповідати на запитання журналістів та залишили зал після спільної заяви. У Кремлі говорили, що переговори триватимуть шість-сім годин, проте зустріч завершилася на кілька годин раніше запланованого, зазначають у The New York Times.

Незвичайно, що Трамп не провів пресконференцію з відповідями на запитання журналістів, кажуть у NYT:

«Трамп, який вирушив на зустріч із Путіним із наміром укласти угоду про припинення вогню між Росією та Україною, згодом майже не згадав про це. Натомість він повернувся до своїх звичайних промов: хвалився своїми давніми відносинами з «Володимиром», нарікав на те, що вони обидва стали мішенню «російської містифікації» 2016 року, і говорив, що, можливо, угода буде досягнута наступного разу, коли вони поговорять», — пишуть NYT.

З такою оцінкою згодна американістка Олександра Філіппенка: вона заявила, що це «що завгодно, але не пресконференція»:

«Не схоже на те, що були хоч якісь суттєві домовленості. Було перерахування компліментів Трампу з боку Путіна і просто спільні слова з боку президента США», — сказала вона.

«Трамп ганявся за Нобелівською премією миру. Схоже ця зустріч не стала ще одним кроком до її досягнення», — підсумували в NYT, назвавши зустріч «безрезультатною», а її завершення «раптовим».

Вузьке коло делегацій США і Росії на Алясці. Скрін з відео Кремля

Як переговори розпочиналася

На базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі Путін та Трамп вийшли з президентських літаків і тепло вітали один одного на червоній доріжці. Американський лідер навіть аплодував Путіну, чекаючи на нього біля трапу. Білий дім назвав зустріч «історичною».

Путін і Трамп тиснуть руки. Скрін з трансляції Independent

«Світові лідери потиснули один одному руки, сфотографувалися, але не відповідали на запитання журналістів. Над головою пролетіли американські військові літаки, включаючи винищувачі і, судячи з усього, бомбардувальник-невидимку B-2», — написав CNN.

Зображення було «вражаючим», продовжив телеканал: Путін дивиться у вікно броньованого лімузина президента Трампа, який проїжджає повз ряд камер на злітно-посадковій смузі на Алясці.

«Поки що мова тіла на п'ятничному саміті була якою завгодно, але тільки не холодною. Коли Путін підходив до Трамп на червоній доріжці, президент США кілька разів ляснув у долоні, вітаючи його на американській землі вперше за 10 років. Вони потиснули один одному руки і попрямували до лімузина Трампа. Пізніше, коли вони вже сідали за стіл переговорів, Трамп та Путін обдарували їх усмішками, хоча Трамп переважно зберігав кам'яний вираз обличчя», — пише CNN.

Путін виглядав «щасливим і щиро натхненним», коли виходив зі свого літака і вітав Трампа, і у нього були всі підстави так почуватися, вважають у The New York Times.

«Після трьох років дипломатичної ізоляції, санкцій та видачі міжнародного ордера на його арешт за звинуваченням у військових злочинах, він щойно приземлився на території, мабуть, наймогутнішої нації на Землі та лідера НАТО, де його тепло зустрів президент Трамп на червоній доріжці. Це був саме той візуальний образ, якого домагався Путін, і саме це пояснює, чому він охоче прийняв ідею проведення цієї зустрічі на Алясці. Навіть якщо сама зустріч не призведе до значного прогресу або взагалі не дасть результатів, Путін знову в колі співрозмовників рівня наддержави», — пише газета.

Перед початком переговорів Путін та Трамп позували для фото на фоні з написами «Аляска 2025» та «Прагнення до миру». Ніхто з них не промовив вступних промов і не відповів на запитання ЗМІ. Переговори проходили за зачиненими дверима.

«Трамп хоче досягти своїх цілей якнайшвидше»: аналіз експертів

Після невеликої фотосесії на льотному полі Путін та Трамп сіли в один автомобіль. У «Кадилаку» американського президента вони перекинулися парою фраз. Саме таких переговорів віч-на-віч і побоювалися багато американських аналітиків і сама команда Трампа, заявив у розмові з «Новою-Європа» політолог Іван Преображенський.

«Це створює певну небезпеку, можливість несподіванок надалі. У ході переговорів невідомо, про що вони могли домовитися, навіть з огляду на те, що Путін погано говорить англійською», — сказав він.

В результаті виник ефект несподіванки, зазначив співрозмовник. Однак, на його думку, все одно до жодних серйозних домовленостей ця зустріч не приведе:

«Як сам Трамп казав, ця зустріч початкова. Він просто намагається справити на Путіна максимально сприятливе враження — його бізнес-тактика», — сказав Преображенський.

Решта — привітність Трампа та його поведінку — аналізувати сенсу немає, вважає політолог. За його словами, президент США «так спілкується з усіма, коли йому треба поговорити». Ситуація для Путіна склалася дуже вигідно, підкреслює експерт: за його словами, Трамп свідомо дав можливість переговорити з ним наодинці. Питання лише в тому, що йому говорив Путін і наскільки Трамп у це сам вірить, продовжує експерт.

«Трамп переконаний, що він ідеальний переговорник і будь-які проблеми він може вирішити сам. І це часто руйнує структуру переговорів, яку готує його команда», — підсумував Преображенський.

Зустріч Путіна та Трампа виглядала максимально дружньою, як зустріч партнерів, а не суперників, погодилася з Преображенським американістка Олександра Філіппенко.

«Дональд Трамп дуже прагне укладати домовленості з Росією для того, щоб надалі укладати з нею і торгові угоди. Трамп хоче досягти своїх цілей якнайшвидше. Він навіть не дав журналістам можливість поставити запитання — одразу після того, як усіх сфотографували, одразу почалися переговори», — наголошує Філіппенко.

Дуже незвичайно бачити Путіна та Трампа в одному лімузині, зазначає Філіппенко.

«Та ще й без перекладачів. Це схоже на їхню розмову в Гамбурзі в 2017 році, на початку першого терміну Трампа. І, звісно, бомбардувальник B2 – символ сили Трампа. Теж не типово для зустрічей і дуже помітно візуально», — сказала вона.

Путін і Трамп після зустрічі на Алясці. Скрін з відео Кремля

«Уряду США слід було б заарештувати Путіна, а не приймати його»

Саміт повернув Путіна за головний стіл переговорів, різко поклавши край багаторічним спробам Заходу зробити його ізгоєм через повномасштабне вторгнення в Україну, пише Financial Times.

«Трамп розстелює червону доріжку для військового злочинця. На американській землі. Уряду США слід було б заарештувати Путіна, а не приймати його. Ганьба і сором», — заявив конгресмен-демократ від Массачусетса Джим Макговерн.

Як звертав увагу напередодні зустрічі старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександр Баунов, для диктатур будь-який прямий контакт із легітимним демократичним лідером, особливо з президентом США, дипломатичний успіх, і ураженій у правах диктатурі така зустріч «повертає своєрідну дипломатичну рівноправність».

«Мерзенно», — так український високопосадовець схарактеризував зустріч Путіна на Алясці в коментарі для FT.



Український військовий Олександр Солонко заявив, що співчуває американським солдатам, яким довелося розстелити червону килимову доріжку перед Путіним.

Реакція російської влади та пропаганди

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова висловила думку, що західні ЗМІ знаходяться «в стані, який можна назвати божевіллям, що переходить у повне божевілля»: «Три роки вони розповіли про ізоляцію Росії, а сьогодні побачили червону килимову доріжку, якою зустрічали російського Президента у США», — написала вона.



Телеведучий Володимир Соловйов опублікував фото із зустрічей Трампа та Зеленського, а також Трампа та Путіна, підписавши пост словами: «Різниця впадає в очі».



«Аурус із московськими номерами на американській військовій базі на Алясці. По-перше, це красиво», — написала глава RT Маргарита Сімоньян. Після прес-конференції вона додала: Закінчили. І слава Богу».