Россию включили в список стран, которые используют детей-солдат — Офис президента

США включили РФ в список стран — спонсоров торговли людьми. Об этом рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Также Россия вошла в список стран, которые используют или вербуют детей-солдат. Делаем все для того, чтобы Россия как можно скорее оказалась в списке стран — спонсоров терроризма», — отметил Ермак.

Напомним, Россия была признана террористическим государством Сеймом Литвы. В резолюции литовского парламента также указано, что преступления оккупантов в Украине имеют все признаки организованного геноцида.



Также сообщалось, что в Сенате США зарегистрировали резолюцию о признании России государством — спонсором терроризма.