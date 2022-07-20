Более 5 тысяч детей депортировано в РФ и на оккупированный российскими войсками территории - омбудсмен

По меньшей мере, 5 100 украинских детей принудительно депортированы в Россию или на оккупированные территории российскими войсками. Об этом на брифинге сообщила советник-уполномоченный президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук, отметив, что точное число установить невозможно.







Также она анонсировала создание единой информационной платформы для поиска детей, которая заработает 1 августа. Об этом на брифинге сообщила советник-уполномоченный президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук.



Герасимчук напомнила, что российские власти озвучивают в открытых источниках цифру в 350 тысяч эвакуированных украинских детей, но это, по её словам, не эвакуация, поскольку при таких условиях детей должны немедленно вернуть на территорию Украины, а по всем действиям РФ не собирается их возвращать. Цифру же, названную российскими властями, Герасимчук не может ни опровергнуть, ни подтвердить.



«Количество, которое нам точно известно по состоянию на это момент, это 5 100 – количество обращений в Национальное информационное бюро. И оно с каждым днем ​​увеличивается», – добавила она, сообщив, что списки Национального информационного бюро передаются Красному Кресту и международным организациям для дальнейшего поиска депортированных детей.



На анонсированной омбудсменом платформе «Дети войны» будут ежедневно обновлять информацию о детях во время военных действий.



Кроме того Герасимчук заявила, что уже удалось вернуть 46 украинских детей.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что РФ включили в список стран, которые используют детей-солдат.



