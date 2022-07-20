Понад 5 тисяч дітей депортовано до РФ та на окуповані російськими військами території - омбудсмен

Щонайменше 5 100 українських дітей примусово депортовано до Росії або на окуповані території російськими військами. Про це на брифінгу повідомила радник-уповноважений президента з прав дітей та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, наголосивши, що точну кількість встановити неможливо.







Також вона анонсувала створення єдиної інформаційної платформи для пошуку дітей, яка почне працювати 1 серпня.



Герасимчук нагадала, що російська влада озвучує у відкритих джерелах цифру в 350 тисяч евакуйованих українських дітей, але це, за її словами, не евакуація, оскільки за таких умов дітей мають негайно повернути на територію України, а за всіма діями РФ не збирається їх повертати. Цифру, названу російською владою, Герасимчук не може ні спростувати, ні підтвердити.



«Кількість, яка нам точно відома станом на цей момент, це 5 100 – кількість звернень до Національного інформаційного бюро. І вона з кожним днем ​​збільшується», – додала вона, повідомивши, що списки Національного інформаційного бюро передаються до Червоного Хреста та міжнародних організацій для подальшого пошуку депортованих дітей.



На анонсованій омбудсменом платформі «Діти війни» щодня оновлюватимуть інформацію про дітей під час воєнних дій.



Крім того, Герасимчук заявила, що вже вдалося повернути 46 українських дітей.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що РФ включили до списку країн, які використовують дітей-солдат.



