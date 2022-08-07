Чтобы Запад прекратил поставки оружия Украине — разведка о теракте в Еленовке

Массовое убийство пленных украинских военных в оккупированной Еленовке (Оленивке) было спецоперацией РФ, считают в Главном управлении разведки Минобороны Украины. Таким образом россияне попытались помешать поставкам западного оружия в Украину, дискредитировав ВСУ.



«С начала этой страшной трагедии и страшного фарса, который мы видели со стороны россиян, – это была фальсификация. От первых сообщений о применении и умышленном обстреле высокоточным оружием HIMARS – это была спецоперация против поставок Украине западного высокоточного вооружения», – заявил представитель ГУР МО Украины, член координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.



Кроме этого, спецоперация РФ также была нацелена на дестабилизацию украинского общества и деморализацию украинских военнопленных.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предворительные выводы международных экспертов, заявил, что что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало списки 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Оленовке, хотя обещала пригласить их.