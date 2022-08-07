Щоб Захід припинив постачання зброї Україні – розвідка про теракт у Оленівці

Масове вбивство полонених українських військових в окупованій Оленівці було спецоперацією РФ, вважають у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Таким чином росіяни спробували завадити постачанню західної зброї в Україну, дискредитувавши ЗСУ.



«З початку цієї страшної трагедії та страшного фарсу, який ми бачили з боку росіян, це була фальсифікація. Від перших повідомлень про застосування та навмисне обстріл високоточною зброєю HIMARS – це була спецоперація проти постачання Україні західного високоточного озброєння», – заявив представник ГУР МО України, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.



Крім цього, спецоперація РФ також була націлена на дестабілізацію українського суспільства та деморалізацію українських військовополонених.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив , що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало списки 48 загиблих та 73 поранених українських військовополонених у Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані .



Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.