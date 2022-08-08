«ДНР» підтвердила підготовку до «трибуналу» у Маріуполі

08 серпня 2022, 15:25

«ДНР» підтвердила підготовку до «трибуналу» у Маріуполі

Угруповання «ДНР» планує провести «трибунал» над українськими військовополоненими у Маріуполі. Про це заявив голова формування Денис Пушилін в ефірі телеканалу «Росія 1».

«Можу точно підтвердити те, що підготовка до трибуналу ведеться так, як ми про це заявляли. Так само, як ми це і плануємо. Тобто трибунал неминучий, і один із перших трибуналів буде в Маріуполі», — відповів Пушилін на прохання підтвердити справжність кадрів із Маріупольської філармонії, в якій готують клітки для полонених українських військових.

Пушилін додав, що для проведення «трибуналу» готують у тому числі приміщення.

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