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«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие

18 августа 2022, 09:18

«ДНР» сообщает об обстрелах, есть погибшие и пострадавшие

На подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области за сутки в результате обстрелов есть пострадавшие.

Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», один человек погиб в захваченном войсками РФ Лимане. Ранения различной степени тяжести получили девять гражданских лиц в Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Александровке, Горловке, Старомлиновке и Лимане.

Сегодня утром, уверяют в «СЦКК ДНР», в результате обстрела в Петровском районе Донецка погибла женщина 1961 года рождения.

В то же время, «штаб теробороны ДНР» сообщает о двоих погибших за сутки и девяти раненых.

За минувшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов подконтрольной украинским властям части Донецкой области погибли три человека, шесть мирных жителей ранены.

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