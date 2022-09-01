Учні 300 шкіл Донецької області тепер навчаються дистанційно

Близько 106 тисяч учнів та студентів із Донецької області тепер навчаються у школах дистанційно. Про це розповів голова обласної воєнної адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного марафону. Він зазначив, що за умов повномасштабної війни в Україні неможливо забезпечити безпечне повноцінне навчання дітей у школах.



Дистанційне навчання 1 вересня розпочали 298 навчальних закладів Донеччини. Кириленко зазначив, що до повномасштабного вторгнення РФ в області працювали 524 навчальні заклади.



Крім цього, з області евакуйовано 80% учнів, частина з яких продовжила навчання у своїх школах, але дистанційно. Тобто їм не довелося влаштовуватись у навчальні завдання у нових громадах України.

В Україні з 12 тисяч 910 шкіл з сьогоднішнього дня навчання в 3,5 тисяч здійснюється виключно в очному режимі, майже в п'яти тисячах — повністю онлайн.