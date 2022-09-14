У РФ скасовують заплановані відправки особового складу на війну в Україну — ГУР МОУ

Військові частини Росії скасовують відправлення підрозділів на війну в Україну через масові відмови особового складу брати участь у бойових діях. Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міністерства оборони України.



Розвідники розповіли, що військовослужбовці п'ятої окремої танкової бригади 36 армії (Улан-Уде) РФ, які пишуть рапорти на звільнення через відмову продовжувати участь у бойових діях в Україні, звільняються зі служби без урахування будь-яких пільг, а особовому складу бригади, що перебуває на українській території надають відпустки виключно за сімейними обставинами.

«Одночасно в підрозділах, які беруть участь у війні проти України спостерігається катастрофічна нестача особового складу. З метою «вирішення проблеми» командуванням окупаційними військами вирішено суттєво скоротити час на реабілітацію військових після поранень та контузій. Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям «рекомендують» надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого», - пише ГУР МОУ.

У розвідці навели приклад, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії військовослужбовця РФ через 3 дні виписали зі шпиталю, і офіційно поставили діагноз – отит.

Зазначається, що зараз окупанти здійснюють спроби посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок наявних резервів. Для цього, за даними української розвідки, планується передислокування 4 батальйонів так званих «кадировців», але зараз ці підрозділи значно недоукомплектовані, а більшість особового складу – не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів Росії.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у бік Росії окупанти продовжують вивозити награбоване в Україні.