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Удары по Киеву и инфраструктуре в РФ планировали с начала октября — ГУР МОУ

10 октября 2022, 14:42

Удары по Киеву и инфраструктуре в РФ планировали с начала октября — ГУР МОУ

Ракетные удары по Киеву и инфраструктурным объектам российские войска планировали с начала октября. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, оккупанты получили указание из Кремля готовить массированные ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины ещё 2 и 3 октября. Сообщается, что приказы о подготовке поступили в военные части стратегической и дальней авиации, а целями определялись объекты критической гражданской инфраструктуры и центральные районы густонаселенных украинских городов.

«8 октября на аэродром «Оленья» с аэродрома «Энгельс» были перебазированы семь стратегических бомбардировщиков Ту-160 и снаряжены крылатыми ракетами Х-101. На внешний рейд Севастополя было выведено 6 носителей крылатых ракет с сорока ракетами «Калибр», - отметили в ГУР МОУ.

Указывается также, что основной целью РФ было уничтожение ТЭС, создание паники среди украинцев и устрашение европейской общественности.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на 11:00 в Украине российскими ракетами повреждено 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и Киеве.

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