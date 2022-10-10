Удари по Києву та інфраструктурі в РФ планували з початку жовтня — ГУР МОУ

Ракетні удари по Києву та інфраструктурним об'єктам російські війська планували з початку жовтня. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними військової розвідки України, окупанти отримали вказівку з Кремля готувати масовані ракетні удари по цивільній інфраструктурі України ще 2 та 3 жовтня. Повідомляється, що накази про підготовку надійшли до військових частин стратегічної та дальньої авіації, а цілями визначалися об'єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст.

«8 жовтня на аеродром «Оленья» з аеродрому «Енгельс» було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та споряджено їх крилатими ракетами Х-101. На зовнішній рейд Севастополя було виведено 6 носіїв крилатих ракет з сорока ракетами «Калібр», - зазначили у ГУР МОУ.



Вказується також, що основною метою РФ було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що станом на 11:00 в Україні російськими ракетами пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об'єктів у 8 регіонах та Києві.