Росія, ймовірно, планувала масові ракетні обстріли України, які вона здійснила 10 жовтня, ще до вибуху на Кримському мосту. Про це заявив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі каналу CNN.



«Ймовірно, це було те, що вони планували досить довгий час. Зараз не можна сказати, що вибух на Кримському мосту міг прискорити їхнє планування», – сказав Кірбі.



Він повідомив, що Вашингтон майже щодня контактує із представниками України.



«Ми робимо все можливе у наступних пакетах [військової допомоги], щоб задовольнити ці потреби», – сказав він.



В українській розвідці також заявили, що масовані ракетні удари по Україні росіяни планували з початку жовтня.



19 людей загинули, 105 постраждали через вчорашні обстріли росіян. 10 жовтня росіяни потрапили по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях України та Києві.