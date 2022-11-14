Війська РФ обстріляли пологовий будинок, лікарню, школу та будинки в Донецькій області

Війська Росії за минулу добу 14 разів атакували територію Донецької області. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції Донецької області, зазначивши, що через обстріл є поранені громадяни.



Били окупанти ракетами, РСЗВ «Град» та артилерією по містах Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Курахове, смт Велика Новосілка, селах Дружба, Андріївка, Ластівчине, Іванівське, Карлівка.

Знищено та пошкоджено, за даними правоохоронців, 13 цивільних об'єктів Донецької області – 8 житлових будинків, школа, лікарня, пологовий будинок, будинок міської ради, автомобіль.

Окремо поліцейські відзначили ракетний удар по Кураховому. У місті через обстріл поранено місцевого мешканця, пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирні будинки та інфраструктуру.

Є травмовані від артилерійських обстрілів у Бахмуті, селах Андріївка та Іванівське.

Також правоохоронці розповіли, що в Торецьку окупанти обстріляли лікарню і пологовий будинок, обійшлося без жертв.

Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Також повідомляється, що за допомогою поліції було евакуйовано з Донецької області ще 124 особи, з початку обов'язкової евакуації – понад 29 400 осіб, у тому числі 4531 – дітей, 1855 – людей з інвалідністю.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що 13 листопада війська РФ поранили в області чотирьох мешканців.