Глава МЗС РФ назвав нереалістичними умови України для завершення війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в небажанні вести переговори з РФ про закінчення війни і назвав умови, що висуваються Києвом, нереалістичними.



Під час брифінгу на саміті G20 на Балі він повідомив, що провів короткі бесіди з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Германі Олафом Шольцем. Лавров заявив їм, що Україна нібито зриває переговорний процес із РФ.



«Вони чудово знають, що гальмує цей процес Україна, яка зокрема законодавчо — указом Зеленського — заборонила вести переговори з РФ», — наголосив він.



Лавров також заявив, що чим довше Україна відмовлятиметься від переговорів, «тим важче буде домовлятися».



При цьому умови, що висуваються Україною для завершення війни, глава МЗС РФ назвав «нереалістичними».



«Усі проблеми перебувають на українській стороні, яка відмовляється від будь-яких переговорів. І висуває умови, які явно нереалістичні та неадекватні цій ситуації», — заявив Лавров.



Також він назвав чутками повідомлення про те, що США готують переговори щодо України.

У ході сьогоднішнього відеозвернення для учасників саміту G20 президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має підтвердити територіальну цілісність України та вивести війська з її території.