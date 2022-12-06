В Горловке под обстрел попал завод «Стирол»

Последствия обстрела завода «Стирол» в Горловке. Фото: Иван Приходько

В подконтрольной России Горловке утром был обстрелян завод «Стирол».



Как сообщил глава оккупационной администрации города Иван Приходько, поврежден парокотельный цех, установка ультра и нанофильтрации.



Всего, как утверждается, зафиксировано четыре попадания снарядов по территории завода.

Последствия обстрела завода «Стирол» в Горловке. Фото: Иван Приходько

Это уже не первый случай, когда химический завод «Стирол» оказывается под обстрелом. Предприятие остановило работу еще после начала боевых действий в 2014 году.



Также приходько сообщил, что сегодня обстрелами были повреждены несколько домов в частном секторе Горловки.

Последствия обстрела в Горловке. Фото: Иван Приходько

Смотрите также: