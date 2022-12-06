У Горлівці під обстріл потрапив завод «Стирол»

Наслідки обстрілу заводу «Стирол» у Горлівці. Фото: Іван Приходько

У підконтрольній Росії Горлівці вранці обстріляли завод «Стирол».



Як повідомив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько, пошкоджено парокотельний цех, установки ультра та нанофільтрації.



Загалом, як стверджується, зафіксовано чотири влучення снарядів територією заводу.

Наслідки обстрілу заводу «Стирол» у Горлівці. Фото: Іван Приходько

Це не перший випадок, коли хімічний завод «Стирол» опиняється під обстрілом. Підприємство зупинило роботу ще після початку бойових дій у 2014 році.



Також приходько повідомив, що сьогодні обстрілами було пошкоджено кілька будинків у приватному секторі Горлівки.

Наслідки обстрілу у Горлівці. Фото: Іван Приходько

Дивіться також: