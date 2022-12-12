«Референдум»: В Херсонской области СБУ задержала коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ голосовать

СБУ задержала в Херсонской области коллаборантов, угрожавших жителям расстрелом за отказ голосовать на незаконном «референдуме». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



По информации СБУ, злоумышленниками оказались бывшие представители «избирательных комиссий», созданных во время временной оккупации части региона.



В Службе безопасности рассказали, что, находясь на «должностях», они следовали указаниям Москвы относительно подготовки и проведения незаконного «референдума» по «присоединению» к РФ захваченных районов юга Украины.



«Для этого развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита на территории Бериславского района», — говорится в сообщении.



В СБУ заявили, что злоумышленники призвали людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора. В случае обеспечения «явки», враг обещал им «вознаграждение» в размере 50 тысяч рублей каждому.



Кроме этого, коллаборанты совершали подворовые обходы частных домовладений, во время которых потребовали от людей поставить нужную «отметку в бюллетенях».



«В случае отказа злоумышленники сразу "обращались" к вооруженным рашистам, которые врывались в дома граждан и угрожали расстрелом», - сказано в сообщении.



По данным следствия, коллаборанты - три местных жителя, один из которых недавно приехал из оккупированного Луганска.



В начале полномасштабного вторжения они поддержали захватчиков и предложили им свою помощь в войне против Украины. После освобождения района злоумышленники пытались «затеряться» по разным населенным пунктам.



Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группы лиц) Уголовного кодекса Украины.



Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет тюрьмы.