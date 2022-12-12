ЕС не согласовал 9-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел страны Европейского Союза на заседании не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом 12 декабря сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.



«Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе она будет достигнута», — заявил он на брифинге в Брюсселе.



Позже Боррель уточнил, что проблема согласования заключается не в какой-то конкретной стране-члене ЕС.



«Проблема не в одном конкретном члене. Это проблема определенного рода исключений, которые могут быть введены, чтобы мы были уверены, что наши санкции не будут иметь побочных эффектов, и что в то же время мы не опустошаем эффективность санкций», — пояснил он.



Ранее Еврокомиссия предложила девятый пакет санкций против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры по усложнению доступа к беспилотникам России. Также предложение предполагало блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.



Затем Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.