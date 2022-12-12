Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ЕС не согласовал 9-й пакет санкций против России

12 декабря 2022, 20:37

ЕС не согласовал 9-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел страны Европейского Союза на заседании не смогли согласовать девятый пакет санкций против России. Об этом 12 декабря сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Министры не достигли договоренности, но я надеюсь, что на этой неделе она будет достигнута», — заявил он на брифинге в Брюсселе.

Позже Боррель уточнил, что проблема согласования заключается не в какой-то конкретной стране-члене ЕС.

«Проблема не в одном конкретном члене. Это проблема определенного рода исключений, которые могут быть введены, чтобы мы были уверены, что наши санкции не будут иметь побочных эффектов, и что в то же время мы не опустошаем эффективность санкций», пояснил он.

Ранее Еврокомиссия предложила девятый пакет санкций против еще трех российских банков и дополнительные экспортные ограничения для товаров двойного назначения, а также подготовила меры по усложнению доступа к беспилотникам России. Также предложение предполагало блокировку еще четырех российских телеканалов в эфире и на всех платформах.

Затем Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций.

Еще по теме

Люди
Жозеп Боррель
Места
Ес
События
Война
Прочее
Санкции

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:03
В оккупированном Скадовске неизвестные взорвали авто замглавы «администрации» Херсонской области
17:55
«ДНР»: Три человека погибли в результате обстрелов Донецка
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
14:31
Жителям захваченной Херсонщины сложно уехать даже на Запорожье — Хлань
13:29
В Донецке начали установку новогодней елки, несмотря на обстрелы
13:18
Группировка «ДНР» отключает домофоны на подконтрольной им территории
12:08
В «ДНР» назначили нового «мэра» Дебальцево
11:32
«ДНР»: В Донецке девять человек ранены в результате обстрелов за сутки
09:52
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
09:25
В «ДНР» рекомендовали перейти на дистанционную работу из-за обстрелов
23:46
Главные события в оккупации 11 декабря
17:44
Пушилин уволил «мэра» Дебальцево. Объяснил это жалобами местных жителей
15:45
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
10:12
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
22:51
Главные события в оккупации 10 декабря
все новости
20:37
ЕС не согласовал 9-й пакет санкций против России
20:24
Зеленский предложил России начать вывод своих войск на Рождество
20:12
Оружие для Украины: Совет ЕС согласовал увеличение фонда на два млрд евро
19:39
Пиротехники погибли на Донетчине во время разминирования — ГСЧС
19:37
Минэнерго: Российские войска обесточили в Украине 44 высоковольтные ЛЭП
19:13
Оккупанты призывают донецких женщин для пополнения потерь, — Генштаб
18:35
Оккупанты прицельно обстреляли жилой район Херсона
18:19
Франция передала Украине шесть гаубиц TRF1 и 18 САУ Caesar
18:03
В оккупированном Скадовске неизвестные взорвали авто замглавы «администрации» Херсонской области
17:55
«ДНР»: Три человека погибли в результате обстрелов Донецка
17:52
Российские войска изменили тактику наступления в Донецкой области — Череватый
17:44
Электро- и теплоснабжение в Украине нуждаются в 1 млрд долларов экстренной поддержки — Шмыгаль
17:15
«Референдум»: В Херсонской области СБУ задержала коллаборантов, угрожавших расстрелом за отказ голосовать
16:44
В ГСЧС призвали не рыбачить на деоккупированных территориях
16:05
За неделю ВСУ уничтожили более десяти баз оккупантов — Федоров
все новости
ВИДЕО
В Донецке продолжают тушить пожар на рынке «Маяк»
12 декабря, 09:52
Киевский район Донецка обстреляли. Начался пожар на рынке «Маяк»
11 декабря, 15:45
В Донецке утром обстреляли Ворошиловский и Калининский районы
11 декабря, 10:12

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама