Еврокомиссия подготовила девятый пакет санкций против РФ 

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России, который станет уже девятым по счету. Об этом говорится в заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.



«Сегодня мы усиливаем давление на Россию девятым пакетом санкций», — сказано в заявлении.



В частности, в рамках нового пакета мер Еврокомиссия предлагает включить в санкционные списки еще около 200 физических и юридических лиц, среди которых — российские военные, члены Госдумы и Совета Федерации, министры, губернаторы, политические партии, оборонные предприятия.



Кроме того, ЕК хочет ввести запрет на операции с тремя российскими банками, в том числе со «Всероссийским банком развития регионов», а также на вещание четырех российских каналов СМИ.



Также Еврокомиссия предлагает ввести новые меры в сфере экономики, направленные на российские энергетический и горнодобывающий секторы, включая запрет на новые инвестиции в горнодобывающую отрасль России.



Предложения по новому пакету санкций также включают запрет на экспорт в Россию беспилотных летательных аппаратов и новые экспортные ограничения, в частности, в отношении товаров двойного назначения — «ключевых химических веществ, нейропаралитических веществ, электроники и ИТ-компонентов».



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